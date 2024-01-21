В Баку девушка задохнулась от угарного газа

В Сабунчинском районе Баку от угарного газа погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Рамана.

26-летняя Севиндж Рамазанова задохнулась в ванной от угарного газа. Она скончалась по дороге в больницу.

Тело С.Рамазановой передано для обследования в Сабунчинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

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