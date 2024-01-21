Хорошая новость для пассажиров Сумгайыт-Баку

С сегодняшнего дня экспресс-автобусы Сумгайыт-Баку обслуживают пассажиров.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, стоимость проезда в автобусе составляет 80 гяпиков, оплата осуществляется безналичным способом.

Отметим, что платежные терминалы для пополнения баланса "BakıKart" установлены как в комплексе Бакинского международного автовокзала, так и на Сумгайытском автовокзале. Пассажиры также могут осуществлять оплату через QR-код в мобильном приложении "BakıKart".

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