https://news.day.az/society/1631046.html Хорошая новость для пассажиров Сумгайыт-Баку - ФОТО
Хорошая новость для пассажиров Сумгайыт-Баку - ФОТО
С сегодняшнего дня экспресс-автобусы Сумгайыт-Баку обслуживают пассажиров.
Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, стоимость проезда в автобусе составляет 80 гяпиков, оплата осуществляется безналичным способом.
Отметим, что платежные терминалы для пополнения баланса "BakıKart" установлены как в комплексе Бакинского международного автовокзала, так и на Сумгайытском автовокзале. Пассажиры также могут осуществлять оплату через QR-код в мобильном приложении "BakıKart".
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