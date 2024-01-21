https://news.day.az/society/1631075.html Нацслужба предупреждает метеозависимых людей
Нацслужба предупреждает метеозависимых людей
Ветреная погода на Абшероне может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Согласно информации, 22 января на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер, что в целом неблагоприятно для метеозависимых людей.
Температура воздуха ночью и днем составит 3-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 772 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.
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