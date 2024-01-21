https://news.day.az/society/1631092.html В связи с разрывом мины в Агдаме ведется расследование - Генпрокуратура
В связи с разрывом мины в Агдаме ведется расследование - Генпрокуратура
Проводится расследование по факту разрыва мины на территории Агдамского района.
Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
21 января около 13:00 в районную прокуратуру поступила информация о ранении жителя села Кюртлер Агджабединского района Фаига Абышева, 1980 года рождения, в результате взрыва мины на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.
Прокуратура осмотрела место происшествия и провела все необходимые следственные действия.
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