В связи с разрывом мины в Агдаме ведется расследование

Проводится расследование по факту разрыва мины на территории Агдамского района.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

21 января около 13:00 в районную прокуратуру поступила информация о ранении жителя села Кюртлер Агджабединского района Фаига Абышева, 1980 года рождения, в результате взрыва мины на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.

Прокуратура осмотрела место происшествия и провела все необходимые следственные действия.

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