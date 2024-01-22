Обнародована фактическая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, по состоянию на 08:00 22 января погодные условия на территории страны изменились, в Баку и на Апшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер. В настоящее время скорость ветра временами достигает 25-30 м/с.

По данным станции на Нефтяных камней, высота волн составляет 3,8 метра.

В Балакене, Губе, Гусаре, Ленкорани, Лерике, Астаре, Джалилабаде, Загатале, Шеки, Агдаме, Нафталане, Тертере идет дождь, в Гедабеке - снег.

Дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, продержится до полудня 24 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!