МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью по причине неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, что по данным Национальной гидрометеорологической службы, на территории страны прогнозируется нестабильная погода, осадки, мокрый снег.

"В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями. Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

МЧС рекомендует строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

- не используйте неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом отопительные приборы!

- не перегружайте электросеть!

- не оставляйте работающие отопительные приборы без присмотра, не доверяйте их детям!

- не храните горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости в непосредственной близости от отопительных приборов!

- используйте устройства в соответствии с инструкциями (рекомендациями) от заводских производителей!

- доверяйте монтаж электрических и газовых сетей только специалистам и используйте для этого качественную продукцию!

- регулярно вызывайте специалистов для проверки работоспособности отопительных приборов и дымоходов!

- при появлении запаха газа в квартире не включайте свет, откройте двери и окна, перекройте подачу газа в квартиру и вызовите специалиста.

Помните: игнорирование правил - угроза для нашей жизни!", - говорится в обращении.

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