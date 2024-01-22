В Астаре изъято 10 кг наркотиков

В Астаре у бывшего осужденного обнаружено и изъято 10 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Day.Az в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, житель района, ранее неоднократно судимый Иман Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, был задержан в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского РУП на основании полученной информации.

В ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты героин, метамфетамин и марихуана.

Решением суда в отношении И.Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!