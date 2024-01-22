Эти лица получат 4615 AZN при трудоустройстве

Детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, выплачивается единовременное пособие при первом устройстве на работу.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Trend член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

"Когда они впервые устраиваются на работу, они уже имеют право претендовать на это пособие.

Размер пособия в пять раз превышает среднемесячную заработную плату по стране. В настоящее время среднемесячная зарплата составляет 923 маната, поэтому при обращении этому человеку будет выплачено 4615 манатов.

Наши граждане, имеющие право на получение данного пособия, могут обратиться в структурное подразделение Государственного фонда социальной защиты, центр "DOST" или "единые координационные центры для членов семей шехидов, инвалидов и военнослужащих, пострадавших во время войны". При этом необходимы следующие документы: копия удостоверения личности и свидетельства о рождении, копия трудовой книжки, свидетельство о смерти родителей или справка из районных/городских отделов регистрации Министерства Юстиции.

То есть, если эти наши граждане подадут заявление с соответствующими документами, то получать пособие после того, как устроятся на работу", - сказал он.

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