В Баку арестованы вооруженные лица

В Баку задержаны вооруженные лица.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудниками 14-го отделения Сабунчинского РУП был задержан житель поселка Маштага Ибрагим Рзаев 1963 года рождения. У него были обнаружены и изъяты героин, который он приобрел для личного пользования, а в его доме автомат Калашникова, магазин и 11 патронов.

Также в поселке Рамана был задержан Васиф Гамбаров, 1971 года рождения. У него нашли пистолет "Макаров", обойму и 4 патрона.

И.Рзаев и В.Гамбаров сказали, что приобрели оружие некоторое время назад, и хранили его с целью продажи.

Также в ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками управления за последние дни, 6 жителей Сабунчинского района добровольно сдали полиции хранимые у них охотничьи ружья, у которых не было соответствующих документов.

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