В Баку возвращается снег? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 23 января.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки. В некоторых местах возможен снег. Будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью и днем составит 1-4° тепла. Атмосферное давление 774 мм рт. , относительная влажность - 75-85%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.
Температура воздуха ночью составит от 3°мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем 0-5 ° мороза.
В горных и предгорных районах ночью и утром на дорогах будет гололед.
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