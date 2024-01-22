Семьям, вернувшимся в Физули, вручены ключи от квартир

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев, отправленная сегодня утром из Гарадагского района Баку, прибыла в Физули.

Как сообщает в понедельник Day.Az, новопереселенным семьям были вручены ключи от квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Переселенные семьи поселятся в заново построенных домах в городе Физули.

Отметим, что в город Физули переселены еще 30 семей (106 человек). Таким образом, в городе Физули было обеспечено постоянное проживание 440 семей (1 625 человек).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!