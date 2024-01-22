https://news.day.az/society/1631272.html В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В результате мероприятий, проведенных 20-21 января сотрудниками полиции на территории города Ханкенди, обнаружены боеприпасы.
Как сообщили региональному корреспонденту Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, обнаружено и изъято 10 автоматов различных марок, один пулемет, 4 пистолета различных марок, две винтовки, 4 гранаты, 52 обоймы, 1972 патрона различного калибра и другие боеприпасы.
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