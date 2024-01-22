В Ханкенди обнаружены боеприпасы

В результате мероприятий, проведенных 20-21 января сотрудниками полиции на территории города Ханкенди, обнаружены боеприпасы.

Как сообщили региональному корреспонденту Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, обнаружено и изъято 10 автоматов различных марок, один пулемет, 4 пистолета различных марок, две винтовки, 4 гранаты, 52 обоймы, 1972 патрона различного калибра и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!