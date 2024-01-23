Минздрав Азербайджана о случаях заражения вирусом гепатита А

Начиная с последних месяцев прошлого года, в различных районах Азербайджана наблюдаются единичные случаи заражения вирусом гепатита А, передает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения.

"В то же время, в январе 2024 года в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения поступила информация о ряде случаев заражения с диагнозом "гепатит А" в Сураханском районе Баку.

Было установлено, что зафиксированные случаи заболевания произошли в различных средних школах и дошкольных образовательных учреждениях поселков Амирджан и Бюльбюля Сураханского района", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, принимая во внимание, что вирус гепатита А имеет фекально-оральный механизм передачи и обычно распространяется через грязные руки, загрязненную воду, а также при нарушении общих правил личной гигиены, наиболее эффективным способом защиты от него и других инфекционных заболеваний в организованных коллективах является соблюдение гигиенических правил и противоэпидемического режима.

"Помимо этого, важными условиями являются периодическое обследование водопроводных и канализационных сетей в образовательных учреждениях, а также регистрация, ежегодная промывка, дезинфекция существующих и резервных водных резервуаров. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией увеличено количество мониторингов, проводимых соответствующими специалистами министерства здравоохранения с целью проверки микробиологических показателей питьевой воды на местах. В результате проведенного мониторинга установлено, что микробиологические показатели питьевой воды, подаваемой населению ОАО "Azərsu", соответствуют государственным стандартам и нормам, действующим в стране", - сообщили в минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация находится под контролем, наблюдается снижение числа случаев заражения. В то же время продолжаются работы по промывке и дезинфекции водопроводов и резервуаров.

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