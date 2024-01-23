В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения

Сегодня перед зданием полной средней школой № 8 имени Моллы Панаха Вагифа в городе Гянджа был убит ученик данной школы в результате нанесения ему ножевого ранения.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как отмечается, сотрудники прокуратуры в настоящее время осматривают место происшествия и предпринимают другие необходимые действия.

По фактам в прокуратуре города Гянджа возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Прокуратурой и сотрудниками полиции проводятся срочные следственно-оперативные мероприятия с целью установления и задержания лица, подозреваемого в совершении преступного деяния.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация о результатах следствия.

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