Задержан 17-летний подросток, нанесший ножевые ранения школьнику в Гяндже.

Как сообщил во вторник Trend главный инспектор Гянджинского регионального отдела пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, в Главное управление полиции города Гянджи поступила информация о том, что житель города Р. Рагимов (2007 года рождения), получил ранение режущим инструментом и скончался от полученной травмы, передает Day.Az.

"На место прибыли сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и городской прокуратуры и провели соответствующие расследования. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении убийства Ф.Шабанов (2007 года рождения), был задержан и передан следствию. Расследование по данному факту продолжается", - говорится в сообщении.

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