https://news.day.az/society/1631478.html Избиратели в Агдаме готовятся к президентским выборам - ФОТО - ВИДЕО
Избиратели в Агдаме готовятся к президентским выборам - ФОТО - ВИДЕО
Как известно, 7 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы.
Впервые после полного восстановления суверенитета внеочередные президентские выборы пройдут на всей территории страны.
Это означает начало новой эры в истории независимого Азербайджана.
В этой связи информационное агентство Trend подготовило очередной репортаж из Агдама.
Day.Az представляет вниманию читателей видеорепортаж Trend:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре