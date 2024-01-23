Избиратели в Агдаме готовятся к президентским выборам

Как известно, 7 февраля в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы.

Впервые после полного восстановления суверенитета внеочередные президентские выборы пройдут на всей территории страны.

Это означает начало новой эры в истории независимого Азербайджана.

В этой связи информационное агентство Trend подготовило очередной репортаж из Агдама.

Day.Az представляет вниманию читателей видеорепортаж Trend: