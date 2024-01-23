Важная новость для бывших вынужденных переселенцев

Выплата единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам, вернувшимся или не вернувшимся на прежние места жительства, прекратится по истечении трех лет.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в видеоролике, подготовленном Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана в связи с предоставлением единого ежемесячного пособия в период Великого возвращения.

"Предоставление единого ежемесячного пособия лицам, вернувшимся или не вернувшимся на прежнее место жительства, прекращается по истечении трех лет с момента создания условий для возвращения на прежнее постоянное место жительства. Меры социальной защиты действуют в течение трех лет с момента создания условий для возвращения вынужденных переселенцев на прежнее место жительства".

Напомним, что выплата пособия регулируется постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 24 января 2017 года № 11.

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