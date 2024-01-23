В Баку и районах страны резко похолодает

В Баку и на Абшеронском полуострове до завтрашнего вечера переменные осадки, местами будет идти мокрый снег, снег, ночью и утром в отдельных местах сильный.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 24-25 января в Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура воздуха ожидается от 0 градуса до 2 градусов мороза.

В связи с осадками и временами усиливающимся северо-западным ветром 24 января ограничится видимость на дорогах, 24-25 января ночью и утром дороги в высоких точках столицы могут покрыться льдом.

В районах Азербайджана до завтрашнего вечера осадки продолжатся. Местами ожидается мокрый снег, снег.

В отдельных регионах осадки будут интенсивными.

Температура воздуха в низменных районах составит ночью 3-8°мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в горах ночью 13-18° мороза, днем 5-10°мороза.

В связи с осадками и морозной погодой видимость на дорогах будет ограничена, 24-25 января ночью и утром некоторые дороги покроются льдом.

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