Прокуратура о причине взрыва на заводе в Ширване

Как уже сообщалось, в ООО "Ширванский завод "Араз", подведомственном министерству оборонной промышленности Азербайджана, произошел взрыв.

По предварительной информации, взрыв в одном из цехов завода произошел в результате разрыва 120-мм снаряда от удара молотком, сообщили Day.Az во вторник в Ширванской городской прокуратуре.

В результате взрыва 3 человека - Бабаев Эльчин Джахангир оглу, 1992 года рождения, Мурадов Исмаил Интигам оглу, 2001 года рождения, и Иманов Мухаммед Ильхам оглу, 1999 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия.

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