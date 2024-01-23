https://news.day.az/society/1631584.html Обнародовано состояние здоровья пострадавших при взрыве на заводе в Ширване
Обнародовано состояние здоровья пострадавших при взрыве на заводе в Ширване
В отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы города Ширван с различными травмами госпитализированы трое мужчин, пострадавших в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в TƏBIB.
Пострадавший 1992 года рождения поступил с ушибом и рваной раной левой руки, 2001 года рождения - с открытой раной в области лба, пострадавший 1999 года рождения - с диагнозом "баротравма".
Все трое получают необходимую медицинскую помощь.
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