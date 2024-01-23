Будет ли включено в пакет услуг ОМС в Азербайджане лечение онкозаболеваний?

Ведутся переговоры с соответствующими органами о включении в пакет услуг ОМС лечения онкологических заболеваний.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

Было отмечено, что анализируется текущая ситуация с медицинским обслуживанием, медицинская статистика.

"При включении лечения онкозаболеваний в пакет услуг ОМС общественность будет проинформирована об этом", - сказали в ведомстве.

Напомним, что некоторое время назад на заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению председатель комитета Ахлиман Амирасланов сказал, что онкологические заболевания до сих пор не покрываются обязательным страхованием, что является проблемой.

"У нас были встречи в министерстве здравоохранения и Агентстве обязательного медицинского страхования. Надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Лечение онкологических заболеваний - это вопрос, требующий больших средств, и я думаю, что это тоже должно покрываться обязательным медицинским страхованием", - добавил он.

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