https://news.day.az/society/1631664.html Дорога Гейгель-Кяльбаджар покрылась льдом, движение автомобилей затруднено - ФОТО
Дорога Гейгель-Кяльбаджар покрылась льдом, движение автомобилей затруднено - ФОТО
Автомобильная дорога Гейгель-Тоганалы-Кельбаджар покрыта льдом из-за снегопада, движение транспорта затруднено.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, обледенение дороги затруднило движение автомобилей. Из-за этого на дороге образовалась временная пробка.
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