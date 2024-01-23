Дорога Гейгель-Кяльбаджар покрылась льдом, движение автомобилей затруднено

Автомобильная дорога Гейгель-Тоганалы-Кельбаджар покрыта льдом из-за снегопада, движение транспорта затруднено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, обледенение дороги затруднило движение автомобилей. Из-за этого на дороге образовалась временная пробка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!