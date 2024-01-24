В Физули возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Day.Az, 24 января очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагскго района города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 30 семей - 125 человек.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в Физули обеспечено постоянное проживание 470 семей, или 1750 человек.

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