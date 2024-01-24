МВД обратилось к водителям

В связи с погодными условиями сотрудники МВД несут службу в усиленном режиме на автомобильных дорогах республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Просим водителей регулировать ограничение скорости в соответствии с погодными условиями, не совершать обгонов и резких маневров. Водителям с небольшим опытом вождения не рекомендуется ездить по обледенелым дорогам", - говорится в сообщении.

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