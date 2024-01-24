https://news.day.az/society/1631688.html МВД обратилось к водителям
МВД обратилось к водителям
В связи с погодными условиями сотрудники МВД несут службу в усиленном режиме на автомобильных дорогах республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Просим водителей регулировать ограничение скорости в соответствии с погодными условиями, не совершать обгонов и резких маневров. Водителям с небольшим опытом вождения не рекомендуется ездить по обледенелым дорогам", - говорится в сообщении.
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