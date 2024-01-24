https://news.day.az/society/1631703.html «Дорога Победы» расчищается от снега
«Дорога Победы» расчищается от снега
Дорога Zəfər yolu ("Дорога Победы") расчищается от снега, обледеневшие участки трассы посыпаются песчано-соляной смесью, продолжаются работы по обеспечению нормального движения транспортных средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
"Госагентство рекомендует водителям быть осторожными на дорогах и использовать транспортные средства, оборудованные в соответствии с зимним сезоном", - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре