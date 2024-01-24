Дорога Zəfər yolu ("Дорога Победы") расчищается от снега, обледеневшие участки трассы посыпаются песчано-соляной смесью, продолжаются работы по обеспечению нормального движения транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

"Госагентство рекомендует водителям быть осторожными на дорогах и использовать транспортные средства, оборудованные в соответствии с зимним сезоном", - говорится в сообщении.

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