Снежное утро Баку в фотографиях

Начиная с ночи 24 января, на территории Азербайджана идет снег.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, с сегодняшнего утра в Баку снег начал выпадать более интенсивно.

Отметим, что на территории Азербайджана продолжаются осадки.

Представляем читателям фото снежного Бакинского утра:

ФОТО: Заур Мустафаев

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