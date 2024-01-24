https://news.day.az/society/1631706.html Снежное утро Баку в фотографиях - ФОТО
Снежное утро Баку в фотографиях - ФОТО
Начиная с ночи 24 января, на территории Азербайджана идет снег.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, с сегодняшнего утра в Баку снег начал выпадать более интенсивно.
Отметим, что на территории Азербайджана продолжаются осадки.
Представляем читателям фото снежного Бакинского утра:
ФОТО: Заур Мустафаев
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