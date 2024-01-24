Ветер, снег и холод

По состоянию на 10:00 24 января на территории страны наблюдались осадки. В некоторых местах выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, высота снежного покрова в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1 см.

Северо-западный ветер усилился до 18 м/с в Нафталане, 16 м/с в Ширване, Ордубаде и 15-20 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 3 метров.

Температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила около 0 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 2-5 градусов мороза, в низменных районах -до 1 градуса мороза, в горных районах -до 7 градусов мороза, в высокогорных районах - до 15 градусов мороза.

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