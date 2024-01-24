TƏBİB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве на заводе в Ширване

Пострадавшие в результате взрыва на заводе "Араз" в городе Ширван, которые были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи Центральной больницы города Ширван с различными травмами получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как передает Day.Az, об этом в среду на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Отметим, что на заводе в городе Ширван, подведомственном министерству оборонной промышленности Азербайджана, произошел взрыв.

По данным прокуратуры города Ширван, в связи со взрывом на заводе проводится расследование.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия. Предполагается, что инцидент произошел в одном из цехов завода в результате удара молотком 120-мм снаряда минометного орудия.

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