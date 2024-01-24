Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 25 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых пригородах столицы возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-2° мороза, днем 2-5° тепла. Атмосферное давление упадет с 771 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью местами возможны кратковременные осадки, снег. Временами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла, в горах ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза.

Ночью и утром возможен гололед на некоторых дорогах.

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