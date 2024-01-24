Еще 30 семьям вручены ключи от домов в Физули

В город Физули прибыла очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев. Выехавшие утром 24 января из Гарадагского района столицы семьи прибыли в освобожденный от оккупации Физули.

Как сообщили в среду Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в тот же день прибывшим в Физули семьям были вручены ключи от квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), другие официальные лица.

На этом этапе в город Физули были переселены еще 30 семей - 125 человек. Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 470 семей (1750 человек).

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