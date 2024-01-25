В Баку водитель автомобиля сбил пешехода

В Баку водитель "Audi" сбил пешехода.

Как передает Day.Az, ДТП произошло на пересечении улиц Самеда Вургуна и Узеира Гаджибекова.

На место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи.

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