https://news.day.az/society/1631923.html В Баку водитель автомобиля сбил пешехода - ФОТО
В Баку водитель автомобиля сбил пешехода - ФОТО
В Баку водитель "Audi" сбил пешехода.
Как передает Day.Az, ДТП произошло на пересечении улиц Самеда Вургуна и Узеира Гаджибекова.
На место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи.
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