У жителей Масаллы изъято 11 кг наркотических средств и психотропных веществ

У жителей Масаллы изъято 11 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Масаллинского района, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств были задержаны ранее осужденные жители района Эльвир Гафаров и Вусал Абдуллаев.

В ходе осмотра было обнаружено и изъято из сумки Эльвира Гафарова в общей сложности 8 килограммов марихуаны, около 2 килограммов героина, 1 килограмм метамфетамина.

В отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту проводится расследование.

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