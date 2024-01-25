В Лачине высота снежного покрова составила 60 см

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 09:00 25 января, с вечера 24 января на территории страны осадки постепенно прекратились.

Как передает Day.Az, высота снежного покрова в Лачине составила 60 см, в Ходжавенде 40 см, в Кяльбаджаре, Физули 35 см, Гусаре, Гёйчае, Губе, Тертере, Шабране - до 12 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 1 градус мороза, в Нахчыванской АР - 4-6 градусов мороза (в горных районах 12 градусов мороза), в низменных районах 1-3 градуса мороза, в горных районах 9-12, в высокогорных районах до 16 градусов мороза.

Стабильная погода ожидается 25-26 января, в основном без осадков.

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