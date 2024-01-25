https://news.day.az/society/1631953.html В этом районе Баку ограничили подачу газа
В этом районе Баку ограничили подачу газа
Сегодня в Бинагадинском районе Баку будет частично приостановлено газоснабжение.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Было отмечено, что в связи с ремонтно-строительными работами на территории 8-го микрорайона после 10:00 возникнут перебои в подаче газа.
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