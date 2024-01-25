Оказаны услуги 60 социально уязвимым детям, привезенным из Украины

В рамках проекта "Реализация инициатив с целью устойчивой организации досуга лиц из уязвимых групп населения" были оказаны услуги 60 социально уязвимым детям, привезенным в Азербайджан из зоны конфликта в Украине.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов во время выступления на пресс-конференции.

"Социальные проекты были реализованы с 34 НПО и тремя физическими лицами, чтобы позволить лицам, нуждающимся в социальных услугах по темам, соответствующим направлению деятельности агентства, самостоятельно участвовать в жизни общества наравне с другими.

В целях предотвращения попадания детей в государственные детские учреждения и обеспечения доступа к социальным услугам детей и семей, находящихся в трудной ситуации, по проекту "предоставление услуг центров дневного ухода" в 21 городе и районе 630 детей получили социальные услуги", - добавил В.Бехбудов.

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