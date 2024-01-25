Сколько квартир предоставлено семьям шехидов и инвалидам войны

В Азербайджане семьям шехидов и лицам, получившим инвалидность в результате войны, в 2023 году было предоставлено 1 500 квартир и частных домов, в послевоенный период - 6 000, а всего за прошлый период - 14 800.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов во время выступления на пресс-конференции.

На пресс-конференции, посвященной итогам работы, проделанной агентством в 2023 году, также было отмечено, что в прошлом году лицам, получившим инвалидность в результате войны, было передано 150 автомобилей, а всего за прошедший период - более 7 600 автомобилей.

Было отмечено, что в 2023 году 2 510 человек (члены семей шехидов и другие привилегированные лица) были обеспечены путевками и направлены в санаторно-курортные и лечебные центры.

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