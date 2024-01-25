В трех школах на освобожденных территориях пройдут выпускные экзамены

В трех школах, находящихся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, пройдут выпускные экзамены.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявила журналистам председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что выпускные экзамены будут организованы в школах в селе Забух Лачинского района, селе Агалы Зангиланского района и Физули.

"В каждой из этих школ, возможно, проходят обучение по 5, 6 или 7 учеников (IX-XI классы). Они будут сдавать выпускные экзамены в школах, где они учатся", - подчеркнула М. Аббасзаде.

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