ГЭЦ Азербайджана о проведении вступительных экзаменов

Никаких изменений в проведении вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана не предусмотрено.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

"Обо всех изменениях, которые произойдут в экзаменационном процессе, объявляется заранее. Все изменения, особенно касающиеся содержания экзаменов, доводятся до внимания общественности в сентябре, по каждому предмету. А в специальных выпусках журнала "Абитуриент" представляются новые виды заданий", - сказала она.

Аббасзаде добавила, что в ближайшее время будет обнародовано расписание вступительных экзаменов в вузы по регионам на текущий год.

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