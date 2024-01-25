https://news.day.az/society/1632122.html Сколько жителей города Лачин трудоустроены? - ФОТО
Сколько жителей города Лачин трудоустроены? - ФОТО
В освобожденном от оккупации городе Лачин в рамках программы "Большое возвращение" обеспечена занятость 439 человек.
Об этом в четверг сообщили Day.Az в Государственном агентстве занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Отметим, что на данный момент в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 433 семей (1 635 человек).
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