Сколько жителей города Лачин трудоустроены?

В освобожденном от оккупации городе Лачин в рамках программы "Большое возвращение" обеспечена занятость 439 человек.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в Государственном агентстве занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что на данный момент в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 433 семей (1 635 человек).

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