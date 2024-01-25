https://news.day.az/society/1632129.html Самому пожилому мужчине-избирателю в Азербайджане 109 лет
Самому пожилому мужчине-избирателю в Азербайджане 109 лет
Самому пожилому мужчине-избирателю в Азербайджане 109 лет.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой secki-2024.az, это Ибрагимов Хилал Иса оглу, 1915 года рождения.
Его имя значится в списке избирателей участковой избирательной комиссии №37 Сабунчинского четвертого избирательного округа №29.
Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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