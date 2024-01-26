Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 27 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром и вечером

Местами возможны переменные осадки. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 0-4° тепла, днем 6-9°.

Атмосферное давление снизится с 762 мм рт ст до 758 мм рт ст.

Относительная влажность 65-75%.

В западных районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах снег, местами сильный. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых предгорных районах дороги могут покрыться льдом.

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