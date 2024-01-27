https://news.day.az/society/1632711.html В некоторых регионах Азербайджана выпал снег - Фактическая погода
В некоторых регионах Азербайджана выпал снег - Фактическая погода
По состоянию на 27 января в 19:00 в Азербайджане наблюдается дождливая погода.
Об этом сообщили Trend в Национальной службы гидрометеорологии.
Как сообщили в службе, в Гяндже, Шамкире, Гейгеле, Гядабее, Джейранчоле и Товузе выпал снег.
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