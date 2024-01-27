В некоторых регионах Азербайджана выпал снег

По состоянию на 27 января в 19:00 в Азербайджане наблюдается дождливая погода.

Об этом сообщили Trend в Национальной службы гидрометеорологии.

Как сообщили в службе, в Гяндже, Шамкире, Гейгеле, Гядабее, Джейранчоле и Товузе выпал снег.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!