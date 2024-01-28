Смертельное ДТП в Агдаше

В Агдашском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что 28 января примерно в 6:00 утра в селе Нехрахалил Агдашского района автомобиль "ВАЗ-2104", которым управлял Айдын Исмаилов, сошел с дороги и перевернулся.

В результате происшествия пассажир Азизова Лалазар Искендер гызы (1968 г.р.) скончалась от полученных травм.

По факту проводится расследование.

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