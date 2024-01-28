https://news.day.az/society/1632773.html Смертельное ДТП в Агдаше
Смертельное ДТП в Агдаше
В Агдашском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что 28 января примерно в 6:00 утра в селе Нехрахалил Агдашского района автомобиль "ВАЗ-2104", которым управлял Айдын Исмаилов, сошел с дороги и перевернулся.
В результате происшествия пассажир Азизова Лалазар Искендер гызы (1968 г.р.) скончалась от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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