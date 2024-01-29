Тяжелое ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано в жилом массиве Ени Гянджа.

Легковой автомобиль врезался в дерево.

В результате аварии Рашад Байрамов и Имамверди (фамилия уточняется) 2001 года рождения погибли на месте происшествия.

Кянан Мамедов 2003 года рождения госпитализирован с травмами.

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