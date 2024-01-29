Задержаны автохулиганы, спровоцировавшие ДТП

Сотрудники Городского отдела дорожной полиции Главного управления полиции города Гянджа задержали водителей, которые были замечены в автохулиганстве.

Об этом Day.Az сообщили в региональном управлении пресс-службы МВД.

Согласно информации, двое жителей города на принадлежащих им автомобилях "ВАЗ" организовали заезд по территории города. Указанные лица, неоднократно допустив грубые нарушения правил дорожного движения, спровоцировали ДТП. Они были задержаны сотрудниками полиции, в отношении нарушителей были составлены протоколы и направлены для рассмотрения в суд.

Кроме того, в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками дорожной полиции, было установлено, что водители автомобилей марок Opel и "ВАЗ" в составе свадебных кортежей проявили недисциплинированность на дорогах, грубо нарушили правила дорожного движения и совершили автохулиганство, создав тем самым опасность для других участников движения.

Эти водители были задержаны и привлечены к административной ответственности.

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