Мы пойдем на президентские выборы с большим воодушевлением и гордостью

Избиратели, которым только исполнилось 18 лет и которые впервые участвуют в выборах, с большим энтузиазмом и воодушевлением готовятся к президентским выборам 7 февраля.

Как передает Day.Az, cъемочная группа АМИ Trend встретилась с несколькими молодыми избирателями, проживающими в разных районах Азербайджана, чтобы узнать их отношение к президентским выборам.

Молодые люди заявили, что впервые после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана с чувством гордости примут участие в президентских выборах, которые пройдут на всей территории страны.

Представляем читателям впечатления избирателей, которые будут голосовать впервые.

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