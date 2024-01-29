Важная новость для пенсионеров

Согласно закону Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", путем индексации в 2024 году должны быть увеличены не только трудовые пенсии, но и пенсионный капитал граждан.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов в своем аккаунте социальной сети Facebook.

Он отметил, что в статье 29.1-1 данного закона отмечается, что пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, индексируется один раз в год в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен. То есть, пенсионный капитал будет увеличен в соответствии с годовым уровнем инфляции в 2023 году.

"По данным Госкомстата, индекс потребительских цен в 2023 году составил 8,8 процента. Это означает, что по действующему законодательству пенсионный капитал граждан будет увеличен на 8,8 процента. То есть, если гражданин Азербайджана имеет пенсионный капитал в 50 тысяч манатов, его средства в этом году будут увеличены на 4 тысячи 400 манатов. Это важно с точки зрения увеличения пенсии при выходе на пенсию и защиты капитала от инфляции.

Отметим, что пенсионный капитал индексируется вместе с трудовыми пенсиями. Ожидается, что трудовые пенсии будут проиндексированы примерно на 11 процентов", - говорится в публикации.

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