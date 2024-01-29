Еще 27 семьям бывших вынужденных переселенцев вручены ключи от квартир в Физули - ФОТО
29 января в Физули прибыла очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщили Day.Az в понедельник в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев, новоприбывшим семьям были вручены ключи от квартир.
В церемонии вручения ключей приняли участие официальные лица госкомитета и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).
Семьи поселятся в новопостроенных домах в городе Физули. На этом этапе в город Физули переселены еще 27 семей - 115 человек. Тем самым там обеспечено постоянное проживание 527 семей (1969 человек).
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