К сведению студентов

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана, изменены правила прохождения практики по специальности студентами высших и средних специальных учебных заведений. Новые правила начнут действовать с 15 сентября 2024 года. Они не распространяются на филиалы зарубежных высших учебных заведений.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве науки и образования, в соответствии с правилами, основными задачами определены установление устойчивой связи между учебным процессом и практикой, обеспечение участия студентов в творческой и исследовательской работах, рассмотрение возможностей трудоустройства студентов на базе практики и другие задачи.

В случае, если практика проводится вне учебного заведения, между учебным заведением и организацией, где проводится практика, будет заключен договор. Трудовая деятельность студента может быть признана специальной комиссией в качестве практики. При этом каждая неделя трудовой деятельности приравнивается к 1,5 кредитам. Продолжительность еженедельной практики студента по пятидневке должна составлять не менее 20 часов. Этот срок, в зависимости от профиля специальности, может быть увеличен учебным заведением.

В соответствии с новыми правилами, разработка методов и критериев оценки прохождения практики и создание экспериментальной комиссии переданы в компетенцию высших и средних специальных учебных заведений. В том случае, если практика на основании предложения студента проводится за пределами города (района), в котором расположено учебное заведение, или в зарубежной стране, транспортные и гостиничные расходы оплачиваются им самим.

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