В Ханкенди откроются дополнительные рабочие места

До конца февраля в Ханкенди планируется открыть еще около 40 новых рабочих мест.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в 2023 году и предстоящим задачам, заявил начальник службы Метин Эйнуллаев.

Начальник службы отметил, что в Ханкенди планируется восстановить работы двух автомобильных заправочных станций, одного мобильного оператора, одного маркета, одной службы грузоперевозок, одной парикмахерской и одной аптеки.

"Это первое направление, связанное с жизнеобеспечивающими отраслями. Второе направление - достижение ускорения строительных и восстановительных работ, обеспечения сырьем и снижения себестоимости работ, осуществляемых в регионе за счет восстановления деятельности предприятий по производству и переработке строительных материалов, и экономии, таким образом, государственного бюджета. В настоящее время операторами выбраны два бетонных и три мраморно-каменно-гранитных цеха. С ними осуществляется заключение договоров. До конца марта планируется возобновить работу этих предприятий и создать более 50 рабочих мест", - добавил он.

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